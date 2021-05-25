البعثة الأممية: عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء والخميس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انعقاد جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي يومي الأربعاء والخميس.

وسيناقش الملتقى مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

ويبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، الكلمة الافتتاحية للملتقى.

وقالت البعثة الأممية في إيجاز لها: “وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية الذي التزمت به البعثة، والذي تم اعتماده منذ انطلاق أعمال الملتقى، سوف يُبث هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي، وعلى صفحة البعثة على الفيسبوك، وتمنح البعثة للقنوات الليبية والفضائيات المحلية والدولية حقوق نقل وقائع هذا الاجتماع مباشرةً ليتمكن الجمهور الليبي من متابعة مجريات اللقاء”.