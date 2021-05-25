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البعثة الأممية: عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء والخميس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انعقاد جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي يومي الأربعاء والخميس.

وسيناقش الملتقى مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

ويبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، الكلمة الافتتاحية للملتقى.

وقالت البعثة الأممية في إيجاز لها: “وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية الذي التزمت به البعثة، والذي تم اعتماده منذ انطلاق أعمال الملتقى، سوف يُبث هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي، وعلى صفحة البعثة على الفيسبوك، وتمنح البعثة للقنوات الليبية والفضائيات المحلية والدولية حقوق نقل وقائع هذا الاجتماع مباشرةً ليتمكن الجمهور الليبي من متابعة مجريات اللقاء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شفافية امكم المتحدة الامريكية سوداء فاذا وجد الملء بطل التيمم فالان توحد مجلس التواب المنتخب وهو صاحب الحق الاصيل فى اقرار اى قانون انتخابى وليش شوية خرفان جئتم بهم بالشفافية السوداء رغم انف الشعب الليبى ومن قبل فرضتم حكومة السراج التى رفضها مجلس النواب .
    ابعدوا عن ليبيا ياكلاب وكفاية خراب .

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  • الامم المتحدة فاشلة فى كل مكان فهى اداة للدول الكبرى لفرض مصالحها على الدول الصغيرة وهذه الامم الاى تدعى الشفافية فشلت فى اصدار حتى بيان لوقف اطلاق النار فى غزة بينما تم هذا بجهود ثنائية مصرية امريكية وفى ليبيا كان قرار وقف اطلاق النار ايضا بجهود ثنائية مصر والجيش الوطنى الليبى عند الخط الاحمر من منطق قوة الردع المصرية .
    وما يحدث فى ملتقى الحمار هو فرض وصاية على الشعب الليبى بدلا من ان يكون الحوار الحقيقى بمجلس النواب بدلا من كام خروف وكام حمار فيما يسمى حوار مع ان من بين هؤلاء خونة للوطن وعملاء للمحتل التركى والمرتزقة وبسعوا دائما لتفخيخ اى قرار والنتيجة الحتمية لسوء ادارة الامم المتحدة الامريكية هو تقسيم ليبيا بعد فشل اجراء انتخابات فى موعدها المقرر لان الخوان وهم غالببة بلجنة الحوار لا يربدن انتخابات وان يظلوا فى السلطة مع الدبدوبة التركى الفاشل ويسير على خطى السراج شخشيخة فى يد المليشيات الارهابية وضعيف الشخصية

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