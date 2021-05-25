الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: لدينا يد عاملة جاهزة للعمل في ليبيا

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أهمية تشغيل اليد العاملة التونسية في ليبيا، خصوصاً أنها تتمتع بالخبرة والمهارات، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وخلال زيارته إلى ليبيا، التي التقى خلالها ممثلي النقابات الليبية ووزير العمل الليبي وعدداً من رجال الأعمال الليبيين، قال الطبوبي إن هناك مراكز تكوين مهني عمومية في تونس توفر أيدي عاملة ماهرة تتمتع بالكفاءة.

وأشار الأمين العام بوصفه أيضاً أميناً عاماً للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، إلى أهمية عودة الدور النقابي الليبي دولياً وعربياً ومغاربياً.