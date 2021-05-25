مسؤول مصري يدعو رجال الأعمال للمسارعة في تقديم الخدمات لإعادة إعمار ليبيا

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص بمصر، إن «هناك علاقات قوية ومتينة وتاريخية تربط بين مصر وليبيا، وعلاقات مصاهرة ونسب، وهذا أحد أوجه دعم وجود عمال مصريين في ليبيا بشكل طبيعي».

وأضاف خليفة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن العمال المصريين دفعوا ثمناً باهظًا للأحداث التي شهدتها ليبيا بعد 2011، فقد كان لدينا هناك نحو مليوني عامل مصري على الأراضي الليبية.

وتابع: العمالة المصرية مدربة ومتمرسة على العمل داخل المدن والبلدات الليبية، والمصريون يعرفون ليبيا كما لو كانت مسقط رأسهم.

وعبر خليفة عن أمنيته أن يزيد عدد العمال عن 2 مليون عامل، مع استئناف إلحاق العمالة المصرية بالأراضي الليبية، عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، وموافقة وزارة العمل الليبية، للحيلولة دون تسرب أي عناصر غير مرغوب فيها.

واختتم رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص بمصر، قائلا: يجب أن يسارع رجال الأعمال المصريون لانتهاز الفرصة وتقديم خدماتهم لإعادة إعمار ليبيا.