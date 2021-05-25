«الفطيسي»: جلسة البرلمان شهدت اعتراضا واسعا على تخفيض الميزانية لـ 75 مليارا

أكد النائب عبدالغني الفطيسي، عضو مجلس النواب، إنه تم إيقاف جلسة الثلاثاء بالبرلمان بسبب اعتراض بعض الأعضاء على عرض مقترح مخفض للميزانية بقيمة 75 مليارا .

وأضاف الفطيسي لـ«صدى الاقتصادية»، الثلاثاء، أن المقترح يتضمن تخفيض باب الدعم إلى 20 مليار وإلغاء باب الطوارئ، وأن يظل الباب مفتوحا لاعتماد ميزانية خاصة للطواريء إذا استدعت الحاجة لذلك.

أما بخصوص بند المناصب السيادية، شدد على أنه تم تقديم مقترح بتأجيله إلى الجلسة المقبلة.

ولفت إلى أنه أنه من الضروري إقرار الميزانية كونها أول ميزانية موحدة من العام 2014، متمنياً أن تتوحد الأجهزة الرقابيه حتى تتولى متابعة تنفيذها.

وأوضح أن إقرار الميزانية مهم لخلق الاستقرار والتنمية في البلاد وتسهيل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر المقبل.