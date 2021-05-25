بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف برميل يوميا

قال المسئول البارز بشركة «غازبروم» الروسية سيرجي تومانوف، إن استئناف إنتاج النفط الخام في ليبيا، تم بموجب اتفاق مشترك مع شركة «وينترشال ديا» الألمانية، متوقعا أن يرتفع الإنتاج في المشروع إلى 62 ألف برميل يوميًا في عام 2021.

وأوضح المسؤول، قائلا في مقابلة مع مجلة شركات «غازبروم»، الثلاثاء، أنه «في خريف عام 2020 بعد عشرة أشهر من التوقف بسبب قوة قاهرة، تم الإعلان عنها في ليبيا، تم استئناف إنتاج النفط في مشروعنا في ليبيا بنجاح.. بدأ عمل الموانئ ومحطات التصدير ومنشآت الإنتاج في التعافي تدريجيا في البلاد»، نقلا عن وكالة «تاس» الروسية.

وتابع أنه في إطار المشروع المشترك مع «وينترشال ديا» تم إكمال مرحلة مهمة من العمل في ليبيا، وقاما بنقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت في المناطق 91 و107 إلى مشروع مشترك تم إنشاؤه حديثا مع شركة النفط والغاز الوطنية الليبية.

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ولفت تومانوف إلى أنه من أجل تنفيذ خطط لزيادة إنتاج النفط في ليبيا، من المقرر اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الكفاءة واستعادة البنية التحتية للإنتاج.

ومن المخطط رفع إنتاج النفط في المشروع المشترك من 43 ألف برميل في اليوم، إلى 61 ألف برميل يوميا في 2021.

وتمتلك «غازبروم» نسبة 49% في المشروع المشترك مع «وينترشال ديا» في ليبيا، والمشروع مسئول عن تشغيل قطاعين في ليبيا منذ العام 1966، ومنذ ذلك الوقت تم اكتشاف 9 حقول نفطية.

كذلك أشار المسؤول إلى أن الشركة، قد تبدأ في تطوير حقول جديدة في عام 2021 داخل موقع الأصيل في الجزائر.

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