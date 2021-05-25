فاطمة بوسعدة لـ«وزير الثقافة»: لابد من ممارسة المرأة دورا فعالا في بناء مستقبل بلدها

أكدت عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ، فاطمة بوسعدة، خلال لقائها مع وزير الثقافة مبروكة توفي عثمان، على دور الثقافة في بناء الوطن .

وأضافت بوسعدة، في بيان لها، أن الثقافة رافد مهم لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعم مكاتب الثقافة لإقامة دورات لتعزيز ثقافة المصالحة وتغليب لغة السلام بين أبناء الوطن .

وفي الختام، شددت عضو مجلس النواب، على أهمية ممارسة المرأة لدور قوى وفعال في بناء مستقبل بلدها.

وكانت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، قد وصلت أمس الثلاثاء، إلى مدينة سبها على رأس وفد كبير من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب والأدباء والمثقفين والشعراء.

وعبرت الوزيرة، فور وصولها المدينة عن سعادتها بالزيارة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة دور حكومة الوحدة الوطنية في لم الشمل، وتوحيد المؤسسات، ودعم مكاتب الثقافة بالبلديات.

ورافق الوزيرة وفد ضم كلا من؛ مدير إدارة التخطيط والمشروعات نوري المعداني، ومستشار الوزيرة الدكتور فاروق اقلاش، ومستشارها للمنطقة الجنوبية عبد القادر حبيب، ومدير إدارة الموارد البشرية المهندس عمر بن رجب، وطارق حدود مدير إدارة المكاتب الثقافية، وفرج الرطيب مدير مكتب الوزيرة، ومحمد الدوية مدير مكتب العلاقات، وزينب اللافي المستشارة القانونية للوزيرة، وأمل زويتة سكرتيرة الوزيرة، والدكتورة غادة البشتي مدير إدارة التنمية الثقافية والشاعر محمد الدنقلي.