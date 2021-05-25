في لقائه برئيسي النيجر والمجلس العسكري التشادي.. المنفي يشدد على وضع حدود للخروقات على حدود ليبيا الجنوبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بالرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، وذلك على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد.

وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، بحسب إيجاز صحفي للمكتب الرئاسي الليبي.

وحضر المنفي اليوم الثلاثاء، القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.

وأشار إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.