الشاطر: الجيش لا يدافع عن الوطن إنما يوطن القواعد العسكرية الأجنبية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر:” نحن أمام حالات شاذة، مجلس نواب الشعب لا يخدم قضايا الشعب بل يزيدها تعقيدا، و جيش لا يدافع عن الوطن وإنما يوطن القواعد العسكرية الأجنبية في احتلال صارخ لمدن كثيرة”، على حد زعمه.

وأضاف الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مفوضية للانتخابات تستمع للسفراء أكثر من سماعها لليبيين، وسفراء يمنعوننا من حقنا في دستور”، على حد تعبيره.

وزعم عبد الرحمن الشاطر، في وقت سابق، أن المرحلة القادمة تشكل أخطر المراحل في تاريخ ليبيا، بحسب قوله

وادعى “الشاطر”: أن “هناك ضغوطات دولية تساندها البعثة الأممية لحرمان الشعب الليبي من حقه في دستور دائم الذي من أجله انتخب هيئة لصياغته”، بحسب تعبيره.