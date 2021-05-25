اجتماع تقابلي بديوان مجلس الوزراء للاستعداد للعودة الطوعية لنازحي تاورغاء

بنغازي 26 مايو 2021 (وال)- عقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، اجتماع الفني ضم مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد العبار، ونائبه خالد المرغني، وممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في ليبيا.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بناء على تعليمات معالي وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بالحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور أحمد فرج المحجوب أبو خزام، تناول آليات التنسيق استعدادًا للعودة الطوعية لنازحي تاورغاء لمدينتهم، والتعاون في مجال تجهيز وإعداد البيانات وبرامج التخطيط للعودة لمناطقهم، بالإضافة إلى استعراض تقرير فريق الهيئة الليبية للإغاثة المكلفة بتوفير برامج دعم للمهجرين العائدين في تاورغاء.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على الدفع باتجاه تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في مختلف المناطق، والاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية لهم، ودراسة الآليات التي تُساهم في تشجيع العودة الطوعية والآمنة لكافة المواطنين المهجرين لمناطقهم، وسيعمل فريق المكتب على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، لتسهيل وصول الخدمات لمستحقيها في كل المناطق. (وال) هــ أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال