بعيو: ماذا يفعل الإخوان بعد أن قارب أردوغان وتميم على طردهم؟

قال محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” أيها المتأخونون- في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- يا من تورطون أنفسكم وحتى عائلاتكم في تقاطعات الدول وصراعاتها، ماذا أنتم فاعلون؟”.

وأضاف بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ها هو أردوغان يكاد يطردكم، وها هو الأمير تميم يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة قطر، إنّ الله لا يُصلح عمل المفسدين”.

وهاجم محمد عمر بعيو، في وقت سابق، محمد النعاس، خبير قنوات الإخوان للشأن العسكري، بعد تدوينة للأخير وصف فيها “بعيو” بـ”العلماني القومجي”.

وكتب “بعيو” قائلاً: “مادام المتأسلم الكذاب (النعاس) المؤيد لداعش وللإرهاب، يهاجمني ويصفني بالعلماني والقومجي، وأنا الراسخ إيماناً وإسلاماً والمتمسك بانتمائي ووطنيتي..فإنني والحمد لله على الحق المبين ولن أُبالي بما تتلو الشياطين”.