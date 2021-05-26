مصدر حكومي: المنظومة الطبية في ليبيا بها خلل كبير وإقرار أي زيادة حالية قد يشوبه شبهات فساد

قال مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إن المنظومة الطبية في ليبيا بها خلل كبير وإقرار أي زيادة حالية في رواتب الأطباء قد يشوبه شبهات فساد.

المصدر الذي رفض ذكر أسمه، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن هناك مستشفيات خالية تمام من الأطباء والجميع يعلم بالأزمة التي ضربت مستشفيات الجنوب وأن هناك مستشفيات أغلقت تمام بسبب عدم وجود كوادر طبية.

وتابع المصدر: “السجلات لدينا تقول أن ليبيا لديها 130 ألف طبيب وصيدلي وممرض وطبيب أسنان ومن يخدم لم يصل لنصف هولاء فكيف نزيد رواتب أشخاص معظمهم لا يعمل من الأساس”.

وقال: “هذا لا ينتقص من حق الطبيب والكوادر الطبية ونعترف بأن المبالغ التي يتقاضونها لا تساوي المجهودات والتضحيات المقدمة ولكن نحتاج إلى تنقية الكشوفات لتقدير من يخدم بالفعل وإبعاد من لا يعمل”.