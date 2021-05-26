وزير التعليم العالي يفتتح أعمال الملتقي المغاربي الأول لعلوم وتقنيات التحكم الآلى وهندسة الحاسوب

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، اليوم الأربعاء، الملتقى المغاربي الأول للمؤتمر الدولي لعلوم وتقنيات التحكم الالى وهندسة الحاسوب” الذي تنظمه الجامعة المفتوحة.

ويتناول المؤتمر الذي يعقد بفندق المهاري “رديسون بلو” العديد من الجوانب التي تتعلق بالتحكم الآلي وهندسة تقنيات وتطبيقات الحاسوب الآلي والطاقات المتجددة والشبكات الذكية والميكاترونكس.

وقدم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عرض تقديمي عن المؤتمر، كما القيت خلال هذا المؤتمر عديد الكلمات من رئيس المؤتمر، ومدير مركز المعلومات باتحاد الجامعات العربية، ورئيس هيئة الأبحاث الليبية، رئيس الجامعة المفتوحة رئيس المؤتمر.