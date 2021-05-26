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النقابة العامة لأطباء ليبيا: مطالب الأطباء مشروعة وهم خط الدفاع الأول

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، محمد علي الغوج، في بيان إن مطالب الأطباء مشروعة وهم خط الدفاع الأول ضد أي مرض وأن أجورهم المقررة الآن غير مرضية ولا تتناسب مع الخدمات والتضحيات المقدمة منهم.

وأكد الغوج، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة “الجيش الأبيض المنيع الذي ضحى ويضحي بلا تردد بحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح وقهر المرض لا يستحقون هذا التجاهل واللامبالاة والتهميش من قبل المسؤولين بالحكومة على مختلف مناصبهم ومراكزهم الوظيفية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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