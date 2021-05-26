تنسيقية حراك القرار 885: لقاء الدبيبة معنا كان سلبيا

قال الطبيب أيمن الزناتي، أحد المشاركين في الوقفة، إن التجمع جاء بدعوة من “تنسيقية حراك القرار 885”.

الزناتي، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “أن الوقفة كانت تحت شعار “معا من أجل العدالة الاجتماعية للأطقم طبية”.

وأوضح الزناتي أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة التقى عددا من أعضاء تنسقية الوقفة، إلا أن اللقاء كان سلبيا، إذ رفض الدبيبة الاستجابة لمطالب الأطباء قائلا “أن عدد العاملين كبير وأن أكثر من نصفهم غير ملتزمون بأعمالهم”.

وأشار الزناتي إلى أن الحراك اتفق على إضراب عام في كافة المستشفيات الليبية مطلع شهر يونيو إذا لم تستجيب الحكومة لطلبات الأطباء.