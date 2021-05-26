فاطمة بوسعدة لوزير الثقافة: لابد من ممارسة المرأة دورا فعالا في بناء مستقبل بلدها

أكدت عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ، فاطمة بوسعدة، خلال لقائها مع وزير الثقافة مبروكة توفي عثمان، على دور الثقافة في بناء الوطن .

وأضافت بوسعدة، في بيان لها، أن الثقافة رافد مهم لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعم مكاتب الثقافة لإقامة دورات لتعزيز ثقافة المصالحة وتغليب لغة السلام بين أبناء الوطن .

وفي الختام، شددت عضو مجلس النواب، على أهمية ممارسة المرأة لدور قوى وفعال في بناء مستقبل بلدها.