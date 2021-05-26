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فاطمة بوسعدة لوزير الثقافة: لابد من ممارسة المرأة دورا فعالا في بناء مستقبل بلدها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ، فاطمة بوسعدة، خلال لقائها مع وزير الثقافة مبروكة توفي عثمان، على دور الثقافة في بناء الوطن .

وأضافت بوسعدة، في بيان لها، أن الثقافة رافد مهم لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعم مكاتب الثقافة لإقامة دورات لتعزيز ثقافة المصالحة وتغليب لغة السلام بين أبناء الوطن .

وفي الختام، شددت  عضو مجلس النواب، على أهمية ممارسة المرأة لدور قوى وفعال في بناء مستقبل بلدها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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