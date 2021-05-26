الكوني لكوبيش: ملتزمون بالعمل لتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة، موسى الكوني، الثلاثاء، بطرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وتناول الاجتماع، بحث أخر التطورات المتعلقة بملتقى الحوار السياسي الليبي وملف الانتخابات المنتظرة وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد، والمضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية، كطريقٍ لتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد الكوني، التزام المجلس الرئاسي بالعمل لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار زمني محدّد ووفق المسارات الضامنة لنجاح هذه المهم، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر.

ودعا الكوني، ملتقى الحوار السياسي للاتفاق على قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات حرة ومباشرة من الشعب.

من جهته أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، أهمية التركيز على إجراء الانتخابات، ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، مبدياً ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم عدم توفر الإطار التشريعي لها حتى الآن.