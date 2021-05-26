الدبيبة يناقش مع السفير الألماني الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، الثلاثاء، فإن اللقاء ‏تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، والذي سينعقد خلال شهر يونيو المقبل.

كما أفاد السفير الألماني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”ناقشت مع الدبيبة التبادل الوافي والودي حول آخر التطورات، حيث ناقشنا أيضًا كيفية مواصلة تطوير نتائج برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم”.