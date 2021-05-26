وفد سويسري للكوني: الرئاسي نجح خلال فترة وجيزة في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية السويسري، ورئيس قسم السلام وحقوق الإنسان السويسري سايمون غايسبولد، والوفد المرافق له، الذي ضم كل من رئيس قطاع المساعدات الإنسانية السويسرية، وحقوق الإنسان مانو بسلر، ونائب رئيس قسم المساعدات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلود فوندر، ومدير برنامج شمال أفريقيا في القسم السلام وحقوق الإنسان كيارا غوتيه، والمستشار الإنساني والتعاون يوناس غايت.

وقال المستشار الإنساني والتعاون يوناس غايت، إن زيارة وفد رفيع المستوى إلى ليبيا بعد انقطاع لسنوات يحمل رسالة توضح الثقة التي توليها سويسرا للمجلس الرئاسي، الذي نجح خلال فترة وجيزة في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

وعبر عن سعادته لسير الحياة بشكل طبيعي في شوارع طرابلس، الأمر الذي يوضح بدء إعادة الاستقرار في ليبيا.

ورحب الكوني، بزيارة الوفد في الوقت الذي بدأت ليبيا تتعافى من الأزمات التي عاشتها طيلة السنوات الماضية، وأكد رغبة ليبيا للتعاون في مجال حقوق الإنسان.

كما استعرض، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية ديسمبر المقبل.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتوطيد آفاق التعاون المشترك في عديد المجالات.