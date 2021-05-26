السفير الألماني يطلع المشري على استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر برلين “الثاني”

التقى رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، الثلاثاء، السفيرَ الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتأتي زيارة السفير الألماني متزامنةً مع انتهاء مدة عمله في ليبيا وحرصه على مساهمة بلاده في مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها، وأكد استضافة بلاده لمؤتمر برلين “الثاني” حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيتم عقده يوم “23” من يونيو المقبل ببرلين.