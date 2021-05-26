ليبيا الان

السفير الألماني يطلع المشري على استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر برلين “الثاني”

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، الثلاثاء، السفيرَ الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وتأتي زيارة السفير الألماني متزامنةً مع انتهاء مدة عمله في ليبيا وحرصه على مساهمة بلاده في مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها، وأكد استضافة بلاده لمؤتمر برلين “الثاني” حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيتم عقده يوم “23” من يونيو المقبل ببرلين.
من جهته أكد المشري على الموقف الألماني الذي كان موقفا إيجابيا تجاه الأزمة في ليبيا، وأن دور السفير كان دائما دورا مُميزا، متمنياً له التوفيق فيما يكلف به من أعمال قادمة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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