السفارة الإيطالية: تأجيل وصول قنصلنا إلى بنغازي بسبب «كورونا»

أكدت السفارة الإيطالية لدى طرابلس أن وصول القنصل العام، كارلو باتوري، إلى مدينة بنغازي سيؤجل لبضعة أيام بسبب مسحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى طرابلس في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن أعمال إعادة تفعيل القنصلية العامة الإيطالية بمدينة بنغازي قد شارفت على الانتهاء”.

وأضافت “نظرا للنتيجة الموجبة لمسحة كوفيد-19 التي أجريت احتياطا للقنصل العام كارلو باتوري قبيل السفر فإن وصوله إلى بنغازي والذي كان في البداية متوقعا يوم 26 مايو، سيؤجل لبضعة أيام”.