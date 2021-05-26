المشري لكوبيش: نطالب بتقديم الدعم لتهيئة الأوضاع للانتخابات

التقى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، الثلاثاء، رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، مستجدات المسار الدستوري، حيث استعرض كوبيش نتائج زياراته ولقاءاته الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.

وأكد المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المُتفق عليه بخارطة الطريق، وضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور بالتوازي مع العمل على قاعدة دستورية أخرى.

وأوضح أنه في حالة الاستفتاء “بنعم” على الدستور تُجرى الانتخابات على أساس الدستور وفي حالة تَم الاستفتاء ب “لا ” تُجرى الانتخابات على أساس القاعدة الدستورية، مضيفاً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإجراء ذلك.

وطالب المشري بعثةَ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم؛ لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات دون أية خروقات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد.