خلال زيارته مصلحة الجوازات.. اقعيم: سنُحاسب كُل شخص استغل حاجة المواطنين بطلب الرشاوى والمُتاجرة بحقوقهم

أجرى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ببنغازي.

اقعيم، وعقب جولته، أكد أنه سيُتابع عمل مصلحة الجوازات شخصياً وستتم مُحاسبة المقصرين والمرتشيين بالقانون لتنتهي الأزمة التي يعاني منها المواطنين في سبيل التحصل على جواز سفر.

وتأتي زيارة اقعيم، تلبيةً لنداء وشكاوي المواطنين لتعطل إجراءتهم وحرصاً منه على إنهاء الأزمة التي ضلت عائق في حياة المواطن الليبي.

وأمر وكيل وزارة الداخلية بنقل عدد من الموظفين بالإدارة وتجديد الدم في عروق المصلحة للرُقي بمُستوى العمل المهني والخدمي، متعهدًاً بمُحاسبة كُل شخص أستغل حاجة المواطنين بطلب الرشاوى والمُتاجرة بحقوقهم بمبالغ مالية للحصول على جواز سفر خارج أسوار المصلحة.