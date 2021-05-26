تونس والاتحاد الأوروبي يعربان عن استعدادهما للمعاونة في تهيئة الظروف للانتخابات بليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي والممثّل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل استعداد الجانبات لمعاونة السلطات الليبية لتوفير أفضل الظروف لإنجاح الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وجدّد الجانبان، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، دعمهما للمسار السياسي في ليبيا، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استعرضا تطوّرات الوضع في فلسطين، مرحبين باتفاق وقف إطلاق النار، وأشارا إلى ضرورة المضي قدما فيما بعد هذه المرحلة بإيجاد حلول مستدامة وعادلة.

ودعا الجرندي إلى مواصلة العمل على تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية والارتقاء بها إلى مستويات تستجيب لتطلّعات الجانبين، معربا عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بينهما، بما يساهم في تيسير بلورة رؤية مستقبلية لبرنامج التعاون الثنائي للفترة 2021-2027 ويضع أسس شراكة متجدّدة في أفق 2030.

من جهته، أعرب بوريل عن تطلّعه أن تشهد الفترة القادمة دفعا جديدا للعلاقات التونسية الأوروبية، مشيدا في نفس الوقت بالتطوّر الملحوظ الذي ميّز نسق اللقاءات بين كبار المسؤولين من تونس والإتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة وذلك رغم صعوبة الوضع الصحي العالمي.

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