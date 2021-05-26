المنقوش: صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها

أجرت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الإثنين، جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للوقوف على سير العملية من حيث تنفيذ فتح محطات اصدار الجوازات الليبية بعدد من البعثات الدبلوماسية حرصا على تذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنيين الليبيين المقيمين بالخارج.

وخلال جولتها، التقت المنقوش، بالفنيين المشغلين للمحطات حيث أكدت في لقاءها أن صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها ويجب أن يتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في إصدار جواز سفر بكل احترام، هذا وشددت على ضرورة أن يبدل المشغلين قصار جهدهم لرفع المعاناة عن المواطنين المقيمين خارج الدولة دون تمييز في عملية استخراج جوازات السفر.

وأوصتهم بضرورة استقبال المواطنين برحابة والتعامل معهم بكل مهنية والتعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها تيسيير عملية إتمام إصدار الجوازات.

وأكد المسؤول على المحطات أن السفارة الليبية في القاهرة قد باشرت مطلع شهر مايو الجاري العمل في عملية إصدارة الجوازات وجاري العمل هذا الاسبوع على افتتاح محطات اسطنبول، أنقرة، الدار البيضاء، مضيفاً “سيتم في القريب العاجل استكمال تركيب المنظومات في باقي الساحات الاخرى”.

وبتوجيهات من المنقوش، عُقد اجتماع ضم كل من مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بالوزارة ومدير إدارة الشؤون القنصلية ورئيس مصلحة الجوازات ورئيس مكتب الاصدار الخارجي استكمالا للجهود المبذولة في سرعة العمل عبر باقي المحطات الاخرى.