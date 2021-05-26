“النعاس”: ثورة 17 فبراير صارت “مسخرة”

وصف محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ “القبلي المتخلف” والمشير خليفة حفتر بـ ” السفاح”، كما اعتبر أن “ثورة 17 فبراير صارت مسخرة”.

وقال “النعاس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المهم فى الموضوع هو أن القبلي المتخلف عقيلة صالح الذي ساهم مع السفاح خليفة حفتر في دمار ليبيا لمدة سبع سنين ما يزال هو رأس السلطة التشريعية فى ليبيا !”، مردفًا “وثورة 17 فبراير صارت مسخرة”. بحسب تعبيره.

وتابع؛ “وثوارها الحقيقيون هم الذين استشهدوا، أما الأحياء منهم ، فيبدو أن عقولهم وقلوبهم قد تبلّدت فلم يعودوا يحسون بالخطر الذى يُداهم وطنهم مع بقاء عقيله صالح وخليفة حفتر وعصابتهما في الواجهة”، معقبًا: “ولا يسعنا إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله”، على حد قوله.