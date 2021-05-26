«القبي»: تجميد قرار زيادة مرتبات المعلمين والشرطة هو الخيار الأقرب

زعم جلال القبي، الإعلامي بمليشيات عملية «بركان الغضب» أن تجميد قرار زيادة مرتبات المعلمين والشرطة هو الخيار الأقرب، بحسب وصفه.

وقال القبي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من كثر النقان على مرتبات المعلمين والشرطة، أتوقع أنه مش هيصير منها الزيادة وتأجيلها زي كل مرة”، وفقا لقوله.

وأضاف “لأن إقرار الزيادة واعتمادها في الميزانية سيفتح الباب أمام باقي القطاعات للمطالبة بحقوقهم وبتنفيذ زياداتهم المُجمدة خاصة لقطاعي النفط والصحة”.

وتابع “في اعتقادي يظل خيار التجميد وارد إلى حد ما، وهو الخيار الأقرب الذي لجأت إليه حكومة الوفاق عند اعتماد الميزانيات السابقة، لأن باب المرتبات في الميزانية سيتضاعف 3 مرات بإقرار هذه الزيادات، وهو ما لم يحدث في تاريخ ليبيا على الإطلاق”.

واستطرد “بالإضافة إلى ذلك، جلسة مجلس النواب لاعتماد الميزانية عُلقت اليوم أيضا للأسبوع المقبل، ولا توجد بوادر حقيقية من النواب لاعتمادها، والأمر أصبح مترُوك للأيام القادمة. وربي يقرب اللي فيه الخير لصالح البلاد والعباد”.