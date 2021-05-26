وزارة الشباب تناقش تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة الليبية للإغاثة لتأسيس فيلق الشباب للإغاثة .

التقى وزير الشباب فتح الله الزني، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد المرغني ومدير فرع الهيئة بالجبل الغربي احميدة أبوالقاسم في اجتماع لمناقشة آلية إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الليبية للإغاثة.

واستهل الحضور بتعريف الوزير بالهيئة الليبية للإغاثة ومناشطها وخاصة المناشط التي تستهدف الشباب وطرح عدد من البرامج الموجهة لهذه الفئة ضمن برنامج عمل الهيئة، تبعها مناقشة آلية إبرام اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز مشاركة الشباب في عمليات الإغاثة من خلال جهود العمل التطوعي الشبابي بتأسيس فيلق إغاثي للمتطوعين الشباب بما يضمن استقطاب عموم شباب ليبيا للاستفادة من هذه البرامج التي تعمل على إدماجهم في السلم المجتمعي ونبذ ثقافة العنف والحروب التي أنهكت قدراتهم وسلبت منهم طموحاتهم.

من جهته رحب الزني بهذه البادرة الطيبة وحيا الجهود الوطنية المخلصة التي تعمل على خدمة شباب الوطن، مؤكداً بأن وزارة الشباب هي حاضنة لشباب ليبيا وترحب بأي مشاريع تخدم تطلعات الشباب وتساهم في بناء قدراتهم وتعمل على إدماجهم في السلم المجتمعي وإبعادهم عن فوهات البنادق، فالشباب هم لبنة الأساس لبناء الوطن وأكد على أهمية منح رخصة وطنية للعمل الإغاثي وبناء قدرات مهندسي السلام والعمل الانساني من المتطوعين الشباب .