مصدر برلماني: جلسة الثلاثاء شهدت تلاسن بين النواب.. واعتماد الميزانية الأسبوع المقبل

توقع مصدر برلماني أن يتم اعتماد مشروع الميزانية في جلسة مقرّر عقدها الأسبوع المقبل، في صورة الموافقة على إقرار التعديلات الموضوعة من مجلس النواب.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع “العربية.نت”، أن جلسة أمس الثلاثاء، شهدت ظهور خلافات وصلت حدّ التلاسن بين النواب.

وأضاف أن هناك اتفاقا مبدئيا بين عدد من النواب على تخفيض بند النفقات التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة ومطالبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بمراجعة باب التنمية والتقليص في مخصصاته بحوالي 10 مليارات وإلغاء بند نفقات الطوارئ الذي كانت ستوجه له 4 مليارات دينار.