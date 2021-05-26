وزير خارجية مالطا: مستعدون للإفراج عن 1.2 مليار دينار محتجزة في فاليتا

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، أمس الثلاثاء، أن الحكومة المالطية مستعدة للإفراج عن 1.2 مليار دينار محتجزة حاليًا في مالطا لاستخدامها في “خير ورفاهية الشعب الليبي الذي عانى الكثير من المعاناة على مر السنين”، على حد تعبيره.

وبحسب ما أوردته صحيفة “اندبندنت” البريطانية، فقد جاء تصريح “بارتولو”، خلال زيارة عمل لروسيا الاتحادية، حيث عقد اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والدولية، وأيضا تبادل وجهات النظر بشكل إيجابي حول ليبيا ، حيث أكد الأول مجددًا إيمان مالطا بليبيا حرة وموحدة يديرها الليبيون.