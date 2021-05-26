«أبو جناح»: يجب الوقوف بقوة ضد عصابات التهريب للمحافظة على استمرار وصول قوافل الوقود

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أحمد أبوجناح، على ضرورة مواجهة عصابات تهريب الوقود، بهدف المحافظة على سلامة واستمرار وصول قوافل الوقود.

وقال «أبو جناح» عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معلقًا على مجموعة صور لقافلة محملة بالوقود متجهة إلى الجنوب ومؤمنة من قبل قوات الأمن؛ “المحافظة على استمرار وصول قوافل الوقود، يتطلب منا الوقوف موقف واحد وقوي ضد عصابات التهريب”.

وكان «أبو جناح» في صرح في حوار خاص لصحيفة «الساعة 24»، ردًا على سؤال حول تأمين الوقود، وتوفير السيولة، وحل أزمة الكهرباء بمناطق الجنوب؟، قائلًا: “عملنا خلال الفترة التي سبقت جولتنا الموسعة لمنطقة الجنوب على تأمين وصول قافلة كبيرة لإمدادات الوقود لمستودعات الجنوب ومحطات الوقود”.

وتابع؛ “وقمنا بإجراء كافة الترتيبات التي تضمن وصول المحروقات للمواطنين بالأسعار الرسمية، من خلال التنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسة العسكرية والأمنية التي يقع على عاتقها تأمين وصول هذه الإمدادات، ولكن بعض المجموعات المستفيدة من حالة ضعف الدولة خلال السنوات الماضية والانقسام السياسي تمكنت بشكل مؤقت من عرقلة هذه الجهود”.

وأردف؛ “وقمت خلال جولتي باطلاع جميع مكونات فزان الاجتماعية والرسمية بتفاصيل ماجرى، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم من أجل حقوق المواطنين البسيطة والتي لم يكن من المفترض أن تكون محل تنازع أو مساومة”.

وأشار إلى أنه “اليوم لا يعمل منفرداً، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية تعزز موقف المؤسسات المسؤولة داخلها عن تأمين وصول الوقود وتخزينه بالمستودعات وضمان وصوله للمواطنين”.