السفير الألماني يناقش مع المشري التقدم والتحديات في المسار السياسي

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقدم والتحديات في المسار السياسي في ليبيا.

وكتب أوفتشا، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «في حوار بناء و توديعي مع رئيس المجلس الاعلي للدولة خالد المشري، شكرته علي حسن تواصله المستمر».

وعبر عن «احترامه» لمشاركة المشري في جلسة مجلس النواب لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي انعقدت في مدينة طبرق.

وتابع السفير الألماني: «كما ناقشنا التقدم و التحديات (أمام) ليبيا الديمقراطية، بما في ذلك الانتقال السلمي للسلطة».

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