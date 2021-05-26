ليبيا الان

«الفارسي»: على مجلس النواب الاستعجال في الإجراء الخاص بزيادة معاشات المتقاعدين

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أنه قريبا ستقوم الخزينة العامة بتمويل فروقات الاستقطاعات لعامين في حالة رفع المعاشات التقاعدية.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالنسبة لموضوع زيادة مستحقات المتقاعدين ووفقا لما أفادتني به عضو البرلمان دكتورة سلطنة المسماري، فإن اللجنة الخماسية المشكلة برئاستها، باشرت عملها وتوصلت إلى حل في الاجتماعات التقابلية مع صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأضافت “من واقع قوانين الضمان ولوائحه، بحيث تمول الخزينة العامة فروقات الاستقطاعات لعامين في حالة رفع المعاشات التقاعدية”.

وتابعت بالتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أصدر توجيهاته بأن تقدم اللجنة مذكرة بما توصلت إليه، وبناء عليها سيوجه سيادته كتابا إلي وزير المالية بالخصوص للتنفيذ”.

واستطردت “نأمل أن يكون الإجراء عاجلا. ألف مبروك للمتقاعدين الزيادة وهي حق لهم”.

الوسوم

أم العز الفارسي. الخزينة العامة المعاشات مجلس النواب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك