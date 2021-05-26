معزب: العديد من أعضاء مجلس الدولة يرون أنه لا يوجد مبرر لعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن العديد من الأعضاء داخل مجلس الدولة يرون أنه لا يوجد مبرر لعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء، أوضح أنه تم اعتماد قانون الاستفتاء في جلسة عامة، وأن طرح الأمر مجددًا بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور يترتب على رؤية تهدف لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت ليبيا.

وأشار إلى أن هناك من لا يعارض الخروج من المراحل الانتقالية، ولكن بدستور متوافق عليه، حتى لا تستمر الأزمة كما حدث في العراق، حيث أقر الدستور دون توافق كبير بين مختلف الأطراف، وهو ما ترتب عليه طول أمد الأزمة.

معزب رأى أنه من الواجب إعطاء مسألة الدستور وقت إضافي حتى تتعزز الثقة بين كل الأطراف، ويلبي الدستور متطلبات الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية