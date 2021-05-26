الكوني يؤكد لكوبيش التزام المجلس الرئاسي بالاستحقاق الانتخابي والمصالحة الوطنية

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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على التزام المجلس على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار زمني محدّد إلى جانب العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء في العاصمة طرابلس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى يان كوبيش.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الكوني وكوبيش بحثا آخر مستجدات ملتقى الحوار السياسي وملف الانتخابات وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد والمضي قدُما في برنامج المصالحة الوطنية.

وأضافت أن الكوني أكد لكوبيش التزام المجلس الرئاسي بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار زمني محدّد، إلى جانب العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر.

وقالت إن الكوني دعا ملتقى الحوار السياسي للاتفاق على قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات حرة ومباشرة من الشعب.

وهيبة ذكرت أن كوبيش أكد من جانبه على أهمية التركيز على ملف الانتخابات ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، لافتًا إلى أنه أبدى ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رغم عدم توفر الإطار التشريعي لها حتى الآن.