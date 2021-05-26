أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا ومعتدلا اليوم الأربعاء على غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة مازالت مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلي قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية علي غالبية المناطق، وتكون مغطاة جزئيا بالسحب علي غات، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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