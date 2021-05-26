المشري لـ كوبيش: من ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور بالتوازي مع العمل على قاعدة دستورية أخرى

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالمبعوث الأممي يان كوبيتش لتسليمه مقترحًا جديدًا لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس طالعته صحيفة المرصد إلى حضور اللقاء من قبل نائبي رئيس مجلس الدولة الاستشاري الأول محمد بقي والثاني صفوان المسوري ومقرر المجلس سعيد كلا، وعدد من أعضاء المجلس في ملتقى الحوار السياسي.

ووفقًا للبيان، تدارس الجانبان مستجدات المسار الدستوري، حيث أطلع كوبيتش المشري على نتائج زياراته ولقاءاته الداخلية والخارجية، مع تجديد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المحدد في ديسمبر المقبل، فيما شدد المشري على حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها وفقًا لخارطة الطريق.

وأكد المشري ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور بالتوازي مع العمل على قاعدة دستورية أخرى، وفي حالة الاستفتاء بـ”نعم” على الدستور تُجرى الانتخابات على أساس الدستور، وفي حالة تم الاستفتاء بـ”لا” تُجرى الانتخابات على أساس القاعدة الدستورية؛ إذ ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء ذلك.

وطالب المشري البعثة الأممية والمجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات من دون أية خروقات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية