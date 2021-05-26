مجلة روسية: غاز بروم تستأنف نشاطها لإنتاج النفط في ليبيا بالتعاون مع شركة ألمانية

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مجلة “غاز بروم” المعنية بأخبار ونشاطات شركة “غاز بروم” الروسية عن قيام الشركة باسئتناف أعمال مؤخرًا في الأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن العضو المنتدب في شركة “غاز بروم” الروسية “سيرغي تومانوف” قوله: إن الشركة استأنفت إنتاج النفط الخام في ليبيا بموجب اتفاق مشترك أبرمته مع شركة “وينترشال ديا” الألمانية للإنتاج النفطي، وتحت قيادة الأخيرة.

وأضاف تومانوف: إن هذا الاستئناف المتوقع أن يحصل على دفعة كبيرة سيرتفع بموجبه الإنتاج من 43 ألف برميل في اليوم إلى 62 ألف برميل. مضيفًا: إن الاستئناف جاء بعد 9 أشهر من التوقف بسبب إعلان القوة القاهرة في ليبيا، لتشرع الموانئ ومحطات التصدير ومنشآت الإنتاج في عملها تدريجيًا.

وأوضح “تومانوف” أن الشركتين أكملتا مرحلة مهمة من الأعمال في ليبيا في إطار مشروعهما المشترك، وقامتا بنقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت للوضع التشاركي مع مساعٍ لاتخاذ عدد من الإجراءات بشأن زيادة الكفاءة واستعادة البنية التحتية للإنتاج، من أجل تنفيذ خطط نمو إنتاج النفط في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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