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وزيرا الخارجية الليبي والكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أحمد ناصر الصباح، اتصالاً هاتفياً، أمس الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
الصباح والمنقوش، وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية الكويتية، بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وكذلك تم استعراض الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة في تعزيز العملية السياسية المنشودة، ومضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة بما يحقق وحدة التراب الليبي والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وصون أمنها وازدهار ها، وصولاً إلى العملية الانتخابية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، والتي يتطلع إليها عموم الشعب الليبي بكل أمل وتفاؤل.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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