كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى العمل بروح «التعاون» والتركيز على «نقاط الوفاق بعيدا عن التركيز عن نقاط الخلاف» خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وخلال كلمته الافتتاحية خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، دعا كوبيش جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول بنتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل «سلمي».

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