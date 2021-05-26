وزيرة التخطيط المصرية تناقش نتائج مسح الدخل والإنفاق مع صندوق النقد

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، خلال اجتماعها مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو، نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة، التي يقوم بها الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأفادت السعيد خلال اجتماعها أن معدل الفقر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً من 32.5% إلى 29.7%، مع استهداف خفضمعدلات الفقر إلى 28.5% في العام الحالي والعام المقبل، وذلك سعيًا لزيادة حجمالاستثمارات.

وتتوقع البيانات الصادرة عن الجهاز، انخفاض معدل الفقر ما بين 1و1.5% سنوياً في الأعوام المقبلة.

وأكدت السعيد، على أهمية مسح الدخلوالإنفاق والاستهلاك، واصفةً إيها بأهم المسوح الأُسرية التي يقوم بها الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ يوفر كمية كبيرة من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد.