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«الواحة للنفط»: السيطرة على تسريب بأحد خطوط نقل الزيت غرب مراده

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت الفرق الفنية المسؤولة عن الصيانة بشركة الواحة للنفط، من السيطرة على تسرب بخط 24 إنش لنقل الزيت إلى ميناء السدرة عند الكيلو 103 غرب منطقة مراده المجاورة لمناطق العمليات.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها: “تمكنت الفرق العاملة من معالجة التسرب ودعم الخط دون أي تأثير علي سير العمليات”.

وأضاف البيان “بدأ العمل بأعمال الصيانة عند الساعة 10 صباحا وتم الانتهاء منه الساعة 12:30 ليلًا”.

وتابع “كان لقسم النقل دور هام وداعم لأعمال الصيانة من حيث نقل الآلات والحفر وتقديم الدعم اللوجستي الهام لإنجاز العمل في وقت قصير”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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