صوت أمريكا: تركيا قد تسحب المرتزقة السوريين لكنها ستبقى في ليبيا للمساومة

ليبيا- ركز تقرير تحليلي نشره الموقع الإخباري لراديو “صوت أمريكا” على تزايد الضغط الدولي على تركيا لإتمام عملية سحب قواتها ومرتزقتها السوريين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية آية بورويلة قولها: “الآن ومع سريان وقف إطلاق النار والانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر يتزايد الضغط على القوات الأجنبية للانسحاب من ليبيا”.

وأضافت بورويلة قائلة: “كان هناك قراران من مجلس الأمن الدولي بالفعل لإزالة الوجود الأجنبي من ليبيا، ولقد تغيرت الساحة السياسية كثيرًا، وكان هناك إدراك متزايد بشأن بناء تركيا لوجودها على البحر المتوسط ​​في ليبيا؛ لذلك أعتقد أن استفاقة قد حدثت من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن هذه النوايا”.

بدوره أكد المحلل الإستراتيجي التركي إلهام أوزجيل أن تركيا قد تكون مضطرة للاستجابة على الأقل جزئيًا للضغوط الدولية عبر سحب المرتزقة السوريين من ليبيا، مع الاحتفاظ بعدد صغير من ضباط الاتصال هناك وليس قوة قتالية أو تكتيكية؛ لأنها تريد الإبقاء على الورقة الليبية للمساومة.

ترجمة المرصد – خاص

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