أعمال ملتقى الحوار السياسي لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش: نحث جميع الفاعلين في الساحة الليبية على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي

عضو لجنة الحوار سلوى الدغيلي: تناقشنا في 7 مقترحات للقاعدة الدستورية وعملنا على التوافق على مقترح موحد

سلوى الدغيلي: نتمنى أن تحصل هذه الخطوات على دعم دولي ونأمل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل عاجل

سلوى الدغيلي: تركنا حسم طريقة انتخاب الرئيس إلى ملتقى الحوار ونحن نحترم إدارة الشعب الليبي

عضو لجنة الحوار أكرم الجنين: بدأنا عملنا منذ 21 ديسمبر في محاولة للوصول إلى قاعدة دستورية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية