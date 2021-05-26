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أعمال ملتقى الحوار السياسي لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش: نحث جميع الفاعلين في الساحة الليبية على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي
عضو لجنة الحوار سلوى الدغيلي: تناقشنا في 7 مقترحات للقاعدة الدستورية وعملنا على التوافق على مقترح موحد
سلوى الدغيلي: نتمنى أن تحصل هذه الخطوات على دعم دولي ونأمل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل عاجل
سلوى الدغيلي: تركنا حسم طريقة انتخاب الرئيس إلى ملتقى الحوار ونحن نحترم إدارة الشعب الليبي
عضو لجنة الحوار أكرم الجنين: بدأنا عملنا منذ 21 ديسمبر في محاولة للوصول إلى قاعدة دستورية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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