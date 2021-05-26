الفارسي: على مجلس النواب الاستعجال في الإجراء الخاص بزيادة معاشات المتقاعدين

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أنه قريبا ستقوم الخزينة العامة بتمويل فروقات الاستقطاعات لعامين في حالة رفع المعاشات التقاعدية.

الفارسي، وفي منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “بالنسبة لموضوع زيادة مستحقات المتقاعدين ووفقا لما أفادتني به عضو البرلمان دكتورة سلطنة المسماري، فإن اللجنة الخماسية المشكلة برئاستها، باشرت عملها وتوصلت إلى حل في الاجتماعات التقابلية مع صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأضافت: “من واقع قوانين الضمان ولوائحه، بحيث تمول الخزينة العامة فروقات الاستقطاعات لعامين في حالة رفع المعاشات التقاعدية”.

وتابعت: بالتشاور مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أصدر توجيهاته بأن تقدم اللجنة مذكرة بما توصلت إليه، وبناء عليها سيوجه سيادته كتابا إلي وزير المالية بالخصوص للتنفيذ”.

واستطردت “نأمل أن يكون الإجراء عاجلا. ألف مبروك للمتقاعدين الزيادة وهي حق لهم”.