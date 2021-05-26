الغارديان تنشر ردود الأفعال على صور جثث الأطفال قرب سواحل ليبيا

نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ردود الأفعال الواسعة التي أثارتها صور جثث أطفال صغار ورضع جرفتهم الأمواج إلى سواحل ليبيا.

التقرير الذي نقلته صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى أن هذه الصور التي نشرتها جمعية “بروأكتيفيا أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سلطت الضوء على حجم المأساة الإنسانية لأزمة الهجرة على حدود أوروبا.

ووفقًا للتقرير كتب مؤسس الجمعية “أوسكار كامبوس” تغريدة بجانب الصور مفادها: “كان الأطفال يسافرون مع والديهم على أحد الزوارق العديدة التي انطلقت من ليبيا في الأيام الأخيرة، وما زلت في حالة صدمة من رعب هذه الصور؛ فهؤلاء الأطفال والنساء الصغار لديهم أحلام وطموحات في الحياة”.

بدورها أشارت الصحفية الإيطالية المختصة بالشأن الليبي نانسي بورسيا إلى العثور على الجثث على شاطئ مدينة زوارة يوم السبت الماضي، وقيام جهاز خفر السواحل الليبي بجمعها ودفنها في مقبرة، فيما وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الصور بغير المقبولة.

من جانبها قال رئيس منظمة الهجرة الدولية في إيطاليا “فلافيو دي جياكومو”: “لم يتضح متى غادر الضحايا ليبيا وماذا حدث لسفينتهم، وهذه صور درامية، ونحن نحاول الوصول إلى حقيقة هذا الأمر مع زملائنا في ليبيا. هناك العديد من حطام السفن التي لم يتم تسجيلها أبدًا، ولا يمكننا استبعاد أنه قد يكون واحدًا من هؤلاء”.