كوبيش: يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، في كلمته عبر الاتصال المرئي، إنه يثق بأن الأطراف الليبية ستواصل العمل بروح الحوار والتراضي، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر شهر ديسمبر القادم.

كما دعا كوبيش، جميع الفاعلين في الساحة الليبية إلى الالتزام ببنود الاتفاق السياسي، ووضع تطلعات الشعب الليبي نصب أعينهم.