الطرابلسي: وديعة ليبية بمليار أورو لتونس

كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، عن عزم ليبيا منح تونس وديعة مالية تقدر بمليار أورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وأوضح الطرابلسي في تصريح لصحيفة “الشروق”، أن الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الدقيقة، كما وصف زيارته رفقة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي نهاية الأسبوع الماضي إلى طرابلس، بأنه زيارة مهمة للغاية كسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قال الطرابلسي إن السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات وفي مقدمتها اختصاصات السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية.