ليبيا الان

الطرابلسي: وديعة ليبية بمليار أورو لتونس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، عن عزم ليبيا منح تونس وديعة مالية تقدر بمليار أورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وأوضح الطرابلسي في تصريح لصحيفة “الشروق”، أن الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الدقيقة، كما وصف زيارته رفقة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي نهاية الأسبوع الماضي إلى طرابلس، بأنه زيارة مهمة للغاية كسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، قال الطرابلسي إن السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات وفي مقدمتها اختصاصات السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يحاول اردوغان مكافئة أخوان تونس من الخزينه الليبيه علي تواطؤهم معه في ادخال السلاح التركي الي ليبيا لدعم شواذ مليشيات الأخوان التي حاول السراج شرعنتها بأن أسماها بقوات بركات الحطب التي كادت نيران الجيش الليبي ان تلتهم حطب عصابات الشواذ الذين رتبوا صفوفهم بيما يشبه الجيش النظام ولكن سرعان ما ادرك الادرك الأخوان ان المراهنه علي خريجي السجون والمدمنين والمرضي النفسيين رهان خاسر فسارعوا الي دفع عمله صعبه لاردوغان ليؤجر لهم عملاءه من العصابات السوريه المرتزقه وبذلك احدثوا فارق علي الارض

    رد

    • بتوجيهات وبآمر من اردوغان سيمنح رئيس وزراء الغفله وديعه مجزيه مكافئه لأخوان تونس لمساعدتهم تركيا في ادخال السلاح عبر تونس الي ليبيا

      رد