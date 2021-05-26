بدر عملاق في سماء ليبيا.. هذا موعد ظهوره

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ذكر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن سماء ليبيا والوطن العربي ستشهد اليوم الأربعاء أقرب بدر عملاق لهذا العام 2021.

وأوضح المركز، أن ظهور القمر العملاق سيكون بالتزامن مع خسوف كلي للقمر، إلا أن هذا الخسوف لن يكون مشاهدًا في ليبيا والوطن العربي.

وبيّن أن مسمى القمر العملاق يسمى عندما يكون القمر بدرًا ويتصادف وجوده في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره حولها، والتي تسمى الخضيض، لافتًا إلى أن مدار القمر حول الأرض ليس دائريًا وإنما بيضاويًا، حيث يكون أحد الجانبين أقرب إلى الأرض من الآخر، وتسمى أبعد نقطة الأوج، ويكون القمر المكتمل عندها بدرًا صغيرًا.

وأفاد المركز، أن البدر العملاق يوم الأربعاء سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي على تمام الساعة 20:23 بتوقيت ليبيا المحلي وسيكون بلون برتقالي، بسبب تشتت ألوان الطيف الضوئي في الغلاف الجوي وتركز اللون الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون المعتاد.