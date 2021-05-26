برلمانية إيطالية: صور أجساد الأطفال في ليبيا جارحة وتثير الحنق

أكدت البرلمانية الإيطالية، ماريا إيلينا بوسكي، أن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في ليبيا جارحة وتبعث على الحنق.

رئيسة كتلة تيار إيطاليا حيّة بمجلس النواب الإيطالي، وفي منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “إن الجثث الصغيرة للأطفال على شواطئ ليبيا بمثابة لكمة على الوجه. لا داعٍ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير”.

وأضافت: “مع حكومة (رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو) رينزي قررنا انتشال جثث المهاجرين من على قاع البحر لدفنها بشكل لائق بعد غرق سفينة هجرة، وقد تلقينا كثيراً من الانتقادات والإهانات لهذا الاختيار، لكنني فخور بذلك”.

وتابعت: “كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص، ليست مجرد قيمة تكرم يوماً وتُهان آخر، بل يجب أن يطبق ذلك دائماً. لهذا السبب، أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر”.

واستطردت: “هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدًا. هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا”.