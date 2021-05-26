السيدة اليعقوبي تطلب إضافة مادة تسمح للرئيس بحل مجلس النواب

شددت عضوة ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ودعت خلال كلمتها في الملتقى عبر الاتصال المرئي، إلى ضرورة إضافة إلى اختصاصات الرئيس تتيح له حل مجلس النواب وذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة بنحو ستة أشهر، كما يكون لمجلس النواب الحق في سحب الثقة من الرئيس حال حصوله على النصاب القانوني لذلك.

وحضت كذلك على ضرورة التشديد على عدم جواز الترشح إلى الانتخابات الرئاسية من طرف حاملي الجنسيات الأجنبية والمتزوجين من غير الليبيات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا